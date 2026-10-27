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Із Бережан до кладовища в селі Рай курсуватимуть автобуси: графік

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У Бережанах організують автобусні рейси до кладовища в селі Рай, щоб жителі громади могли впорядкувати місця поховань і вшанувати пам’ять померлих. Транспорт курсуватиме 31 жовтня та 1 листопада.

Як повідомили у Бережанській міській раді, автобуси відправлятимуться від зупинки «Бережанське ДЛМГ» (Лісгосп).

У суботу, 31 жовтня, передбачили три рейси:

  • 11:00 — відправлення, 12:00 — повернення до центру;

  • 13:00 — відправлення, 14:00 — повернення до центру;

  • 15:00 — відправлення, 16:00 — повернення до центру.

У неділю, 1 листопада, автобуси курсуватимуть за таким графіком:

  • 14:00 — відправлення, 14:30 — повернення до центру;

  • 15:00 — відправлення, 15:30 — повернення до центру;

  • 16:00 — відправлення, 16:30 — повернення до центру;

  • 17:00 — відправлення, 18:00 — повернення до центру.

На маршруті автобуси зупинятимуться біля костелу святих апостолів Петра і Павла та старого кладовища.

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