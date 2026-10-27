У Тернополі з 28 жовтня планують розпочати опалювальний період для населення

У середу, 28 жовтня, на засіданні виконавчого комітету міської ради планують розглянути та прийняти рішення про початок опалювального періоду 2026–2027 років на території Тернопільської міської територіальної громади.

Відповідно до проєкту рішення, опалювальний період для населення Тернополя планують розпочати з 28 жовтня 2026 року 09.00 год.

Після ухвалення відповідного рішення розпочнеться подача теплоносія до житлових будинків міста. Про результати засідання виконавчого комітету та прийняте рішення буде повідомлено додатково.