14 травмованих і загибла водійка: поліція повідомила нові дані про ДТП на Тернопільщині

На Тернопільщині внаслідок зіткнення легкового автомобіля Kia Sportage із рейсовим автобусом загинула 23-річна водійка. Кількість травмованих зросла до 14 людей, серед них — неповнолітня дівчина.

Про це 27 жовтня повідомили у поліції Тернопільської області.

Аварія сталася 26 жовтня близько 8:30 на автодорозі між селом Панасівка Скалатської громади та селом Малий Ходачків Великобірківської громади.

За попередніми даними правоохоронців, жителька Гусятинської громади, керуючи автомобілем Kia Sportage, виїхала на зустрічну смугу руху та зіткнулася з рейсовим автобусом сполученням «Тернопіль — Калагарівка».

Водійка легковика від отриманих травм загинула на місці події.

Станом на 27 жовтня відомо про 14 травмованих: водія автобуса та 13 пасажирів. Вони отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.

Поліцейські встановлюють обставини аварії.