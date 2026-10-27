У Тернополі триває термомодернізація школи №9: на завершальному етапі утеплення стін

У Тернопільському навчально-виховному комплексі «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – економічний ліцей №9 імені Іванни Блажкевич» тривають роботи з термомодернізації будівлі.

У закладі вже виконали значну частину запланованих робіт. Зокрема, підрядні організації замінили старі вікна та двері, реконструювали систему опалення й утеплили горище. Водночас продовжують утеплювати цоколь і стелю підвалу, реконструювати системи вентиляції та освітлення. Також на завершальному етапі – утеплення стін за технологією вентильованого фасаду.

Школа №9 – один із найстаріших навчальних закладів міста, збудований у 1968 році. Частина приміщень мала старі дерев’яні вікна, що спричиняло значні тепловтрати. Тому будівля потребувала комплексного оновлення.

Після завершення термомодернізації очікується скорочення енергоспоживання щонайменше на 20%. Це дасть змогу зменшити витрати на енергоносії, покращити санітарні умови та створити комфортніше середовище для навчання й розвитку дітей.

Оновлення школи відбувається в межах масштабного проєкту з термомодернізації закладів освіти Тернопільської громади, який передбачає модернізацію 20 дитячих садочків та однієї школи.

Проєкт реалізується в межах Програми розвитку муніципальної інфраструктури України за фінансування Європейського інвестиційного банку у співпраці з Міністерством фінансів України та Міністерством розвитку громад та територій України.