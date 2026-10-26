Назавжди Ангелом додому повертається захисник Степан Антропов з Тернопільщини

Підгаєцька громада знову у скорботі…

Ще одна болюча звістка сколихнула громаду, повідомляють у міській раді. Ще одне життя забрала жорстока війна…

Сьогодні вночі додому, у рідні Підгайці, повертається ще один Захисник України — старший солдат Степан Антропов, старший стрілець-вогнеметник військової частини А4447.

На жаль, повертається назавжди… Не так, як чекали рідні, не так, як мріяли близькі. Замість радісної зустрічі — сльози й невимовний біль втрати.

Завтра, 27 жовтня, о 14:00 відбудеться похорон Захисника. Просимо жителів громади гідно зустріти Героя та провести його в останню дорогу.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Степана, друзям та побратимам. Розділяємо ваше горе й схиляємо голови у глибокій скорботі.

Світла пам’ять про Захисника назавжди залишиться в наших серцях.

Вічна пам’ять і шана Герою!