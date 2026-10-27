У Чорткові запровадили звання амбасадорів громади: хто зможе його отримати

У Чорткові запровадили звання амбасадора громади. Відповідне Положення затвердили депутати міської ради на черговій сесії, повідомляють у міській раді.

Амбасадорами зможуть стати українці та іноземці, які мають зв’язок із Чортковом і можуть сприяти розвитку громади завдяки своїм професійним здобуткам, авторитету та контактам.

Кандидатами можуть бути люди, які народилися, навчалися чи працювали в Чорткові або зробили вагомий внесок у розвиток міста. Серед потенційних амбасадорів — науковці, освітяни, медики, підприємці, представники ІТ-сфери, культури, спорту, туризму та інших галузей.

Чим займатимуться амбасадори Чорткова

Амбасадори представлятимуть громаду в Україні та за кордоном. Серед їхніх завдань — популяризація Чорткова, розвиток туристичних, культурних та економічних можливостей, налагодження контактів з іноземними містами, організаціями й спільнотами.

Також вони зможуть шукати партнерів та інвесторів, сприяти залученню нових проєктів і пропонувати ідеї для розвитку громади.

Від кандидатів очікують професійних досягнень, позитивної репутації, впізнаваності та готовності допомагати Чорткову.

Хто зможе номінувати кандидатів

Висувати кандидатури зможуть заклади вищої освіти, підприємства, громадські об’єднання, органи місцевого самоврядування та впливові люди у відповідних сферах. Самовисування не передбачене.

Кандидатури розглядатиме спеціальна комісія. Вона визначатиме претендентів, яких рекомендуватимуть на затвердження сесії міської ради.

Звання амбасадора присвоюватимуть на два роки — після погодження кандидатури та прийняття пропозиції самою людиною.

Амбасадори працюватимуть на добровільних засадах і самостійно визначатимуть, як виконувати свої завдання.