У Тернополі вперше побував із презентацією книги Олександр Бойченко

В рамках «Мистецького фестивалю «Ї»» у Тернополі вперше побував із презентацією збірки «Країна за Збручем» Олександр Бойченко.

Назва цієї книги є певною грою слів, адже збірка включає в себе колонки автора, які він написав впродовж двох останніх років для видання «Збруч» та журналу «Країна». За словами автора – це книжка-міст. Як зазначив Олександр Бойченко – це міст між текстами, що публікувалися по два боки Збруча.

Я писав для цих видань і ще тоді знав, що колись ці тексти вийдуть окремою збіркою. Хотів, щоб це читалося як книжка, – додає Олександр Бойченко. – Я намагався зачепити якомога більше важливих тем.

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