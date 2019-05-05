Андрій Любка у Тернополі: завдяки розпаду Балкан я став поліглотом

Сьогодні, 4 травня, в межах культурного мистецького фестивалю «Ї», Андрій Любка розповів про «Любов і ненависть балканської літератури».

Андрій розповів, що колись в дитинстві мріяв бути футболістом. Хлопець ходив на тренування. Взимку тренувались в залі, а у літню пору на стадіоні.

– Я, аби тренер помітив мене, перед ним почав вибивати м’яч. Вийшло справді багато разів, і він цього не помітив. Він стояв із охоронцем і вони говорили про те, що розпочалося бомбардування Югославії. Я нічого не знав про Югославію, в мене була образа, мов ця країна перешкодила мені стати футболістом, – розповідає письменник, – Я почав цікавитися історію Балкан. У віці 11 років я знав де вона знаходиться, що там війна, що там йдуть бомбардування.

Ця цікавість залишалась до поки вже в зрілому віці, по закінченню університету Андрію випала нагода вступити в Варшавський Виш і закінчити балканістику.

– Я фахівець балканського регіону. Перекладаю із Югославських мов. Це великий плюс, – ділиться чоловік, – Після розпаду Югославії, кожен народ проголосив свою мову. Я можу сказати, що знаю: сербську, хорватську, боснійську, чорногорську і сербохорватську. Завдяки цьому розпаду я став поліглотом.

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