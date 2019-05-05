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Віктор Овчарук привітав казначеїв Тернопільщини з професійним святом

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ÐÑÐºÑÐ¾Ñ ÐÐ²ÑÐ°ÑÑÐº Ð¿ÑÐ¸Ð²ÑÑÐ°Ð² ÐºÐ°Ð·Ð½Ð°ÑÐµÑÐ² Ð¢ÐµÑÐ½Ð¾Ð¿ÑÐ»ÑÑÐ¸Ð½Ð¸ Ð· Ð¿ÑÐ¾ÑÐµÑÑÐ¹Ð½Ð¸Ð¼ ÑÐ²ÑÑÐ¾Ð¼З нагоди дня створення Державної казначейської служби України 3 травня організували урочисті збори працівників головного управління Державної казначейської служби України у Тернопільській області.
 
Очільник Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук також взяв участь в урочистостях. Він привітав казначеїв з професійним святом та нагородив грамотами.
– Шлях становлення та розвитку фінансової системи нашої держави свідчить про непересічну роль Державної казначейської служби України як ефективного та діючого учасника бюджетного процесу, який виконує почесну й відповідальну місію – забезпечує зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни. Адже казначейська служба стосується чи не усіх сфер життя. Сьогодні перед казначеями стоять серйозні виклики і завдання. Від ефективності, вчасності і оперативності виконання казначейською службою своїх повноважень залежать наші краяни,– зазначив Віктор Овчарук.
Також голова Тернопільської обласної ради зауважив, що професіоналізм працівників Казначейства є запорукою прозорості фінансових потоків, законності у сфері витрачання бюджетних коштів, а їхня сумлінна праця є важливим внеском в розбудову сучасної незалежної України, зокрема нашого го краю.
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