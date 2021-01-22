У Тернополі затримали чоловіка, який ймовірно стріляв в 11-річного Максима Капустяника

Особу підозрюваного у розстрілі шестикласника Максима Капустяника встановлено. У скоєному чоловік не зізнається. Стверджує, що у дитину стріляв не він. Про це журналістам “Файного міста” повідомили у поліції.

“Особу ймовірного підозрюваного у злочині, за однією із версій, встановлено. Чоловік у скоєному не зізнається. У нас є рушниця, з якої, ймовірно, лунав постріл, та інші речові докази. Сьогодні правоохоронні органи проводять всі необхідні слідчі дії та експертизи, які доведуть або спростують причетність підозрюваного до злочину”, – розповіли журналістам “Файного міста” у поліції.

Нагадаємо, понад 30 дробинок вийняли з тіла 11-річного Максима Капустяника лікарі Тернопільської обласної клінічної дитячої лікарні. Не мало сторонніх предметів довелось виймати з внутрішніх органів постраждалого й медикам столичної клініки “Охмадит”, куди сьогодні вночі доправили неповнолітнього. Як почуває себе зараз дитина – поки невідомо.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо даного інциденту чи стали свідком події – телефонуйте за номером у Тернополі (0352) 27-11-70 або на лінію 102.