У понеділок із Театрального майдану заберуть головну ялинку міста

У понеділок, 25 січня, на Театральному майдані Тернополя розпочнеться демонтаж головної новорічної ялинки міста та святкових ілюмінацій.

Цього дня розпочнуть демонтовувати новорічні елементи штучної ялинки, а впродовж наступних трьох днів працівники КП «Тернопільміськсвітло» здійснять розбір верхівки ялинки, 3D – ілюмінації, іграшок, малих та великих штучних гілок, металевої конструкції та огорожі.

Проте, ковзанка на Театральному майдані працюватиме для тернополян і гостей міста ще впродовж лютого.

Нагадаємо, цього року у Тернополі була встановлена штучна ялинка висотою 18,5 м, прикрашена 3D-Ілюмінацією з різноманітними світловими функціями.