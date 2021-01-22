Вчора під час стрілянини в Тернополі постраждав ще один хлопчик, якому 8 років

Осколок в роті через вистріл з гладкоствольної рушниці отримав 8-річний хлопчик, який катався на санках біля 27-ї Тернопільської школи.

Попередньо було відомо лише про одну жертву стрільця. Це 11-річний місцевий житель. У нього нарахували більше 40-ка осколків у спині та внутрішніх органах. Зараз його життя рятують у київській клініці.

Інший хлопчик, отримавши поранення, спершу про це не розповідав. Зізнався вже тоді, коли поліція шукала свідків пострілу на 11-річного хлопця.

Як стало відомо журналістам «Тернополян» з власних джерел, 8-річного хлопчика також оперували вчора у Тернополі.

Постріл було зроблено з гладкоствольної рушниці. Правоохоронці визначили власника зброї та вилучили її. Підозрюваного затримали, втім він у скоєному не зізнається. Існує також попередня версія, що чоловік на момент вчинення стрілянини був у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння.

На даний момент тривають слідчі дії та проводять відповідні експертизи.