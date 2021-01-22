Вчора під час стрілянини в Тернополі постраждав ще один хлопчик, якому 8 років
Попередньо було відомо лише про одну жертву стрільця. Це 11-річний місцевий житель. У нього нарахували більше 40-ка осколків у спині та внутрішніх органах. Зараз його життя рятують у київській клініці.
Інший хлопчик, отримавши поранення, спершу про це не розповідав. Зізнався вже тоді, коли поліція шукала свідків пострілу на 11-річного хлопця.
Як стало відомо журналістам «Тернополян» з власних джерел, 8-річного хлопчика також оперували вчора у Тернополі.
Постріл було зроблено з гладкоствольної рушниці. Правоохоронці визначили власника зброї та вилучили її. Підозрюваного затримали, втім він у скоєному не зізнається. Існує також попередня версія, що чоловік на момент вчинення стрілянини був у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння.
На даний момент тривають слідчі дії та проводять відповідні експертизи.