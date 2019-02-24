У Тернополі затримали нетверезого водія маршрутки

Вчора, 23 лютого, близько 22 години інспектори затримали нетверезого водія маршрутки.

На спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що по вулиці Князя Острозького, в сторону центру, рухається маршрутний автобус № 20, водій якого, порушує Правила дорожнього руху.

Уже невдовзі, патрульні зупинили вищевказаний транспортний засіб. Під час спілкування з 43-річним водієм поліцейські виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Прилад «Драгер» зафіксував результат у 2, 33 проміле алкоголю в крові, що у 12 разів перевищує допустиму норму. Але керманич з результатом був не згідний, тому висловив бажання проїхати до медичного закладу. Там, у встановленому законом порядку, він все ж відмовився проходити огляд.

На водія інспектори склали протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП ( Керування в стані алкогольного сп’яніння). Матеріали справи передадуть в суд, який і визначатиме міру покарання.