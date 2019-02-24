Зустрічати труну із загиблим в АТО солдатом Василем Богоносюком прийшли сотні людей

22 лютого близько 2-ї години пополудню, попри прохолодну погоду, зібралися чортківчани біля собору Верховних Апостолів Петра і Павла, аби віддати данину пам`яті загиблому земляку – старшому солдату Збройних сил України Василю Богоносюку з Василькова, що повернувся з війни у домовині.

Нещодавно нашого військовослужбовця під час бою важко поранила снайперська куля. У районній лікарні м. Курахове, куди одразу евакуювали бійця, лікарі до останнього боролися за життя воїна. Двічі запускали серце після зупинки, але поранення виявилися несумісні з життя.

Зустрічати труну із загиблим Героєм прийшло близько півтисячі людей. Дехто чекав дві години, адже попередньо повідомлялося, що привезуть тіло о 12-й годині. Серед них були матір солдата, що приїхала з Франківщини, його дружина та дві доньки – 17-ти і 15-ти років, які обійняли труну і довго її відпускали. Згорьована дружина ще кілька разів потім непритомніла у церкві.

Василь Богоносюк пішов добровольцем боронити Україну від окупанта ще у перших хвилях мобілізації, призвавшись з Чортківського військкомату. Після того двічі переукладав контракт .Служив у 24-й окремій механізованій бригаді.

КременецьСіті

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