Високі чини стоять за нелегальним скотомогильником під Тернополем? (відео)

Тиждень дослідив причини створення нелегальних скотомогильників обабіч трас. Африканська чума – справжня економічна бомба, здатна підірвати не тільки внутрішній ринок, а вдарити і по зовнішніх зв’язках країни. Бо щойно в світі дізнаються про спалах цієї недуги – торговельні двері міцно замикаються на роки. На початку лютого такий карантин оголосили в кількох селах Бородянського і Фастівського районах Київщини. Цілі звалища мертвих тварин лежать обабіч трас у Тернопільській і Львівській областях. Звідки мертві туші, і чи не стоїть за цим нова атака чуми – у сюжеті.

Сюжет ТСН

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