Учасники фестивалю “Ї” творчо відпочили, слухаючи поезію

3 травня в рамках 7-го «Мистецького фестивалю «Ї» відбувся поетичний марафон поетів фестивалю.

Тернопільські автори поділилися своїми доробками із присутніми у залі.

– Насправді, давно не виходив на сцену. Сьогодні було, певною мірою, складно, таке буває. Скільки разів ти до того не читав чи не працював на сцені дуже важливо відчути аудиторію, – ділиться переживаннями після виступу Юрій Вітяк. – Сьогодні я обрав ті тексти, якими хотів поділитися, як завжди. Перед виступом ти відчуваєш щось інше, аніж до того і розумієш, які тексти хочеться саме сьогодні донести. Не знаю наскільки це мені вдалося, але вірю, що люди були зі мною на одній хвилі і намагалися збагнути мій творчий простір.

Було досить емоційно та поетично-забарвлено.

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