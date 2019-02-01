Мешканка Тернопільщини розповіла про жахливу розправу над місцевими євреями

У бібліотеках Тернопільського району триває робота над проектом «Жива історія мого села».

Героїня ролика, який невдовзі буде розміщено на сторінці центральної районної бібліотеки у Facebook, уродженка Великих Бірок, вчитель географії Любов Іванівна Гавліч (Гуйда) розповідає про пережите, згадує й про розправу над місцевими євреями. У лютому 1942 року всіх жителів Великих Бірок, у тому числі й пані Любу, якій на той час було 5 років, нацисти зігнали на площу. На цьому місці тепер стоїть капличка Матері Божої та Святого Антонія (на вул. Загребельній). Німці привели чоловіка на ім’я Кароль Дудар, єврея за національністю, і готували до показового повішання. Люди плакали, кричали, падали навколішки, благали, що він ні в чому не винен. Та нічого не допомогло. Можливо, хтось знає це ім’я — Кароль Дудар, яке закарбувалося у пам’яті Любові Іванівни на все життя. Ці страшні події відбулися тут, на рідній землі, у рідному селищі. Зберігаючи пам’ять про голокост, прагнемо до того, щоб світ ніколи не допустив повторення цієї жахливої сторінки історії.

Ольга ВАСИЛЮК, директор Центральної бібліотеки Тернопільського району.

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