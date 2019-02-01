Переможцем обласного етапу конкурсу «Вчитель року-2019» у номінації «Захист Вітчизни» став сільський вчитель

Переможцем обласного етапу конкурсу «Вчитель року-2019» у номінації «Захист Вітчизни» став вчитель НВК «Довжанківська ЗОШ I-III ст.» Віталій Михайлович Терлецький.

У Віталія Михайловича — 16 років педагогічного стажу. Це вже не перша його перемога — у 2012 році він переміг в обласному етапі конкурсу «Учитель року» у номінації «Фізична культура». У 2017 здобув 3-є місце в обласному етапі конкурсу на кращий інноваційний урок, в якому перемагав і в 2011 та 2014 роках. У 2017 успішно здав екзамен з рукопашного бою на значок «Козацька звитяга». Також він розробив програму роботи військово-патріотичного гуртка «Сучасний воїн», що діє на базі Довжанківської школи, яка отримала гриф Міністерства освіти та науки України.

Педагог постійно працює над поглибленням знань та вдосконаленням навичок з тактичної підготовки (ведення бою в горах, зачистки приміщень, бої на сходових клітках), з рукопашного бою (бій проти кількох озброєних противників), надання першої допомоги на полі бою за школою Білих беретів, розробкою програми вишколів із сучасних тактик ведення бою для шкіл Тернопільського району.

До слова, Віталій Терлецький володіє Червоним поясом клубу рукопашного бою «Сакура», виступав на змаганнях з кікбоксингу, брав участь у показових виступах з рукопашного бою.

За матеріалами газети “Подільське слово”.

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