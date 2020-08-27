Нетипова Туреччина: відкриваємо нові курорти країни

Більшість українців, котрі їдуть відпочивати до Туреччини, вирушають на Середземноморське узбережжя цієї країни. Воно й не дивно, адже тут розташовано безліч туристичних центрів із найрізноманітнішими готелями — від демократичних у середмісті до розкішних резортів, де впроваджено систему ultra all inclusive, є поля для гольфу та чудові спа-центри.

Переваги Егейського узбережжя

Утім, Туреччина славиться не лише згаданими вище принадами. Пропонуємо вам відкрити для себе курорти Егейського узбережжя. Цей регіон обожнюють гості з Європи. Серед переваг туристичних зон, розташованих на Егейському узбережжі, — чудові краєвиди, чисте, як сльоза, море, фантастичне повітря, насичене ароматами хвойних дерев.

Найвідоміший курорт цієї частини Туреччини — Мармарис. Дізнатися більше про цю туристичну зону та вибрати путівку до підхожого готелю можна, перейшовши за посиланням https://www.coraltravel.ua/main/turkey/dalaman/marmaris.aspx.

Топ-3 причини поїхати до Мармариса

Чому варто поїхати на відпочинок до Мармариса? Серед переваг цього курорту:

Чудовий м’який клімат. Навіть у розпал літа у Мармарисі немає виснажливої спеки. Завжди чисте та спокійне море. Курорт розташований у захищеній від великих хвиль мальовничій бухті. Наявність чималої кількості нічних клубів європейського рівня.

Родзинки «турецьких Мальдівів»

Так називають селище Олюденіз на узбережжі Егейського моря поблизу Фетхіє. У цій місцевості ви знайдете, мабуть, наймальовничіші турецькі пляжі.

Візитівка «турецьких Мальдівів» — бірюзова лагуна, захищена піщаною косою від моря. Воно у цій місцевості напрочуд прозоре та голубе, тому фото, зроблені в Олюденізі, вражають. Тутешній пляж є заповідною територією, за вхід доведеться заплатити кілька лір.

Ще один надзвичайно красивий пляж Олюденіза — Бельчекіз. Він вкритий біло-бежевими дрібними камінцями, які «забарвлюють» воду у такий яскравий колір, що спочатку до нього навіть важко звикнути.

А ще Олюденіз — головний турецький центр параглайдингу. За помірну суму вас доправлять на вершину гори Бабадаг, звідки ви у тандемі з інструктором злетите, як птах, на параглайді, помилуєтеся лагуною та приземлитеся на міському пляжі. Незабутні враження гарантовано!

Вибрати путівку до Туреччини можна на сайті Coral Travel, перейшовши за посиланням https://www.coraltravel.ua/main/turkey.aspx. Усі нюанси подорожі, пов’язані зі спричиненими пандемією COVID-19 протиепідеміологічними заходами, можна дізнатися у менеджера турагенції. Головне, пам’ятайте: якщо ви дотримуватиметеся правил безпеки, то відпустка залишить лише найкращі спогади.