У Тернополі проводять роботи з ліквідації глибоких вибоїн

Проводяться роботи з ліквідації глибоких вибоїн на проїзній частині вулиць м. Тернополя з використанням щебенево – цементно – піщаної суміші (ЩПС), – повідомляє сайт УЖКГ «Тернопіль житлово-комунальний».

«Наразі проводиться не капітальний і не поточний ремонт, а лише ліквідація глибоких вибоїн на вулицях Тернополя, щоб забезпечити безперебійний рух транспорту, – розповідає начальник відділу технагляду Олег Вітик. – Комунальним підприємством «Міськшляхрембуд» сформовано три бригади працівників, які для роботи отримали 25 тонн холодної бітумної органо – мінеральної суміші. Саме ця суміш використовується при таких погодних умовах, які зараз спостерігаються у Тернополі».

Зокрема, впродовж вчорашнього дня роботи з ліквідації глибоких вибоїн були здійснені вул. С. Будного 6, вул. Об’їзна, вул. Руська, вул. Протасевича, вул. Галицька, вул. Весела, вул. Монюшка, вул. Паркова, вул. Гетьмана Мазепи та транспортній розвязці вулиць Ст. Бандери – Протасевича – 15 Квітня.

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