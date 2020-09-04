В лікарні швидкої допомоги підтвердили випадок черги з карет швидкої допомоги. Але тільки один

Святкування Дня Незалежності та Дня Міста пройшло «на славу». Станом на 9 годину ранку 1 вересня на Тернопільщині зафіксували 6184 випадки коронавірусної інфекції від початку пандемії. За останню добу приріст хворих пішов угору – 177 нових випадків. Занедужав ковидом навіть сам міський голова Тернополя, який брав активну участь у всіх святкуваннях.

Загалом в нашій області 3102 людини уже побороли недугу, ще 71 випадок, на жаль, летальний. Лідирує по кількості інфікованих Бережанський район – там 358 інфікованих (5 летальних, 224 активних), у Шумському районі 10 летальних випадків, у самому Тернополі – 7 смертей і 896 активних інфікованих.

Нагадаємо, 21 серпня під дверима Тернопільської лікарні швидкої допомоги утворилася черга із п’яти карет швидкої допомоги, які привезли хворих на коронавірус. Ці пацієнти потребували госпіталізації. Подейкували, що лікарня переповнена і ліжок не вистачає.

– У лікарні 135 ліжок для інфікованих пацієнтів. Якщо пригадати випадок двох тижнів тому, то можу сказати, що так, черга справді була. Але ми усіх прийняли, всім пацієнтам надали допомогу, деякі вже навіть одужали та отримають лікування в домашніх умовах. Ми не могли обслужити одночасно всіх пацієнтів. Тому під вікнами лікарні утворилася черга із машин швидкої допомоги. Річ у тім, що ковід – це не таке захворювання, при симптомах якого допомога повинна надаватися негайно, без черги, нехтуючи заходами безпеки. В приймальному відділенні не можуть знаходитися більше одного хворого. Медичний персонал повинен бути в захисному одязі. Тут питання до диспетчерської служби: чому якимось чином було знехтувано режимом привезення хворих, – розповів директор Тернопільської лікарні швидкої допомоги Ярослав Чайківський.

Із 18 серпня медичний заклад перепрофілювали в госпіталь для допомоги інфікованим на коронавірусну інфекцію. Лікарня виконує свою основну роботу – невідкладну ургентну допомогу, а також надає медичну допомогу хворим на ковід.

– Я б хотів наголосити, особливо це стосується сімейних лікарів, що лікарня щодня приймає інфікованих. Якщо ви даєте направлення на госпіталізацію, то не обов’язково цей процес затягувати до останнього робочого дня тижня. Є така нездорова тенденція, що у п’ятницю близько 16-ої години наплив хворих різко зростає. Можливо, це зумовлено тим, що хворий звернувся за допомогою до сімейного лікаря у понеділок, домашнє лікування не дало результатів і йому слід звернутися до лікарів вищої категорії. Але це можна робити й одразу, для цього ми і створені, – підсумував пан Чайківський.

Станом на обід 1 вересня у лікарні швидкої допомоги все стабільно. На лікуванні перебувало 80 пацієнтів. Медичний персонал повністю готовий надавати допомогу, а лікарня здатна приймати інфікованих на ковід.

Соломія Вершигора



