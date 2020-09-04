Слабка медицина Тернополя – наслідок помилкових пріоритетів міського голови
Епідемія через вірус covid-19 оголила серйозну приховану проблему міста – сфера охорони здоров’я Тернополя перебуває в незадовільному, а подекуди жалюгідному стані.
Як би місцева влада не намагалась зараз швидко виправити ситуацію та яку допомогу не надавали б волонтери й благодійники, це практично неможливо.
Медицина десятиліття стояла остання в черзі уваги теперішнього керівництва міста.
Наведу прості цифри.
При щорічному бюджеті Тернополя від ДВОХ до ТРЬОХ МІЛЬЯРДІВ гривень річні капітальні видатки (купівля обладнання, будівництво, реконструкції та ремонти) наступні:
2010 рік – 2 млн. грн.
2011 рік – 1,2 млн. грн.
2012 рік – 1,5 млн. грн.
2013 рік – 2,2 млн. грн.
2014 рік – 3,7 млн. грн.
2015 рік – 7,9 млн. грн.
2016 рік – 13,5 млн. грн.
2017 рік – 4,5 млн. грн.
2018 рік – 23,7 млн. грн.
2019 рік – 19,5 млн. грн.
У той час як на фонтани, бруківку, піар влади і влаштування святкувань витрачались сотні мільйонів.
Влада визначила своїм пріоритетом «хліб та видовища» і не вважала за потрібне проводити не зовсім помітні інвестиції в здоров’я тернополян.
Зараз ми пожинаємо плоди цієї «господарницької» стратегії.
Команда «Сили Людей» пропонуватиме суттєво підняти пріоритет сфери охорони здоров’я та в рази збільшити витрати на медицину.
Тернополяни мають відчувати захищеність та не їздити на лікування в інші міста чи за кордон.
Іван Сороколіт