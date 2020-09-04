Слабка медицина Тернополя – наслідок помилкових пріоритетів міського голови

Епідемія через вірус covid-19 оголила серйозну приховану проблему міста – сфера охорони здоров’я Тернополя перебуває в незадовільному, а подекуди жалюгідному стані.

Як би місцева влада не намагалась зараз швидко виправити ситуацію та яку допомогу не надавали б волонтери й благодійники, це практично неможливо.



Медицина десятиліття стояла остання в черзі уваги теперішнього керівництва міста.



Наведу прості цифри.

При щорічному бюджеті Тернополя від ДВОХ до ТРЬОХ МІЛЬЯРДІВ гривень річні капітальні видатки (купівля обладнання, будівництво, реконструкції та ремонти) наступні:

2010 рік – 2 млн. грн.

2011 рік – 1,2 млн. грн.

2012 рік – 1,5 млн. грн.

2013 рік – 2,2 млн. грн.

2014 рік – 3,7 млн. грн.

2015 рік – 7,9 млн. грн.

2016 рік – 13,5 млн. грн.

2017 рік – 4,5 млн. грн.

2018 рік – 23,7 млн. грн.

2019 рік – 19,5 млн. грн.



У той час як на фонтани, бруківку, піар влади і влаштування святкувань витрачались сотні мільйонів.



Влада визначила своїм пріоритетом «хліб та видовища» і не вважала за потрібне проводити не зовсім помітні інвестиції в здоров’я тернополян.

Зараз ми пожинаємо плоди цієї «господарницької» стратегії.



Команда «Сили Людей» пропонуватиме суттєво підняти пріоритет сфери охорони здоров’я та в рази збільшити витрати на медицину.

Тернополяни мають відчувати захищеність та не їздити на лікування в інші міста чи за кордон.

Іван Сороколіт