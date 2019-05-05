Тернопільський майстер виробляє унікальні мангали у вигляді транспортних засобів (відео)

Тернопільський майстер виробляє унікальні мангали у вигляді транспортних засобів. Ярослав Єфремов, родом із Кременеця, із старих газових балонів та шматків металу побудував потяг із паротягом та вагоном. У цьому поїзді є стіл-трансформер, мангал та коптильня. А на подвір’ї в майстра мангал у вигляді вантажівки. Техніку митець використовує найрізноманітнішу: від зварювання і холодного гнуття до кування та художньої обробки металу.

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