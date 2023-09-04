Вимагав щомісячну данину, – у Тернополі викрито високопосадовця на поборах імпортерів квітів

Працівники ДБР викрили на систематичних хабарях заступника начальника Державної продовольчої споживчої служби в Тернопільській області.

Зокрема, він вимагав щомісячну данину від підприємства-імпортера квітів з Нідерландів.

За законодавством, для розмитнення та подальшої реалізації квіти мають проходити фітосанітарний контроль. Чиновник встановив таксу за пришвидшене відібрання зразків у тисячу гривень з кожної вантажівки. Також щомісяця він виставив «прайс» у 5 тисяч гривень за пришвидшення проведення фітосанітарної експертизи.

ДБР затримало посадовця під час передачі 13 тисяч гривень – частини коштів за ввезення квітів у серпні. Під час обшуків за місцем роботи фігуранта та в фітосанітарних лабораторіях правоохоронці вилучили документи, які підтверджують протиправну діяльність посадовця.

Йому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 з конфіскацією майна.

Готується клопотання про обрання запобіжного заходу та усунення чиновника від виконання обов’язків.

Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська обласна прокуратура.