У Лановецькій громаді на Тернопільщині налагодили вивіз ТПВ завдяки допомозі Програми USAID DOBRE

Лановецька громада практично вирішила давню проблему зі збором та вивозом твердих побутових відходів. Уся система працює, наче годинник, – чітко, продумано та злагоджено. У цьому громаді допомогла Програма USAID DOBRE.

– Аби досягнути найкращого результату, потрібно мати чіткий план дій, – розповідає перший заступник міського голови Лановецької громади Руслан Задерей. – Тому ми затвердили План удосконалення послуги з поводження з твердими побутовими відходами, для якого дослідили поточну ситуацію, визначили основні проблеми, розробили їх SWOT-аналіз та сформували операційні цілі й завдання. На той час на балансі нашого комунального підприємства було всього три спеціалізовані автомобілі та лише частина з необхідної кількості контейнерів. Два сучасних сміттєвози громада згодом закупила за власні кошти. А за додатковим обладнанням звернулася до Програми USAID DOBRE.

«Комунальне підприємство по благоустрою» було створене в Ланівцях ще в 2003 році. Воно розташовувалося в напівпідвальному приміщенні із цвіллю на стінах та без жодних умов для роботи зі споживачами.

– Раніше в нас не було налагодженої системи збору та вивозу ТПВ, тариф для населення не покривав наших витрат, а населення не особливо замислювалося про екологію. Це призводило до появи стихійних сміттєзвалищ, – розповідає начальник «Комунального підприємства по благоустрою» Лановецької міської ради Микола Розевик. – У травні 2019 року за допомогою Програми USAID DOBRE в громаді було проведене опитування, в якому 70% мешканців висловилися за покращення системи поводження із ТПВ. Тоді ми приступили до кардинальних змін – від переїзду в нове комфортне приміщення до створення повноцінної системи збору та вивозу відходів.



Понад 1700 контейнерів різного об’єму для збору відходів допомогла купити Програма USAID DOBRE. Загальний внесок Програми у цей проєкт склав понад 60 тисяч доларів. Тоді ж громада створила перші майданчики для роздільного збору ТПВ та розпочала роз’яснювальну роботу серед мешканців про збереження довкілля. У школах навчають дітей екологічній етиці. Окремо взялися за перегляд тарифу, щоби підприємство більше не працювало у збиток. Нові типові договори розробили з урахуванням роздільного збору відходів.

– Лановецька громада в межах Програми USAID DOBRE змогла ефективно організувати вивіз твердих побутових відходів. Ця ініціатива охопила не лише адміністративний центр – місто Ланівці, де система вивезення вже функціонувала, але й інші населені пункти громади, де цей процес лише починався, – розповідає фахівець із управління проєктами та програмами в сфері розвитку громад Програми USAID DOBRE Олег Процик. – Серед ключових факторів успіху відзначу передачу контейнерів у користування домогосподарствам для складування твердих побутових відходів, яка супроводжувалася укладанням договорів на подальший вивіз. Цей підхід показав свою ефективність не лише в Лановецькій, а й в інших громадах Тернопільської області.

Лановецька громада не збирається зупинятися на досягнутому. У квітні цього року мешканці зазначили, що хочуть і надалі покращувати послугу збору та вивозу ТПВ. Зараз ланівчаниактивно розробляють програму, спрямовану на вдосконалення системи збирання та вивезення твердих побутових відходів. У громаді хочуть максимально охопити цією послугою всі свої населені пункти, а також розробити нові інноваційні стратегії для забезпечення її ефективності. У планах – розроблення схеми санітарного очищення населених пунктів, які входять до складу громади, облаштування полігону ТПВ та встановлення системи відеонагляду й освітлення на ньому, збільшення кількості спецтехніки та індивідуальних контейнерів.

Маючи за плечима 11 реалізованих проєктів із Програмою USAID DOBRE, Лановецька громада розраховує на подальшу плідну співпрацю й допомогу. Адже з кожної успішної громади поволі будується велика сильна Україна.

Фото: Владислав Содель та Програма USAID DOBRE

*** Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність‎»‎ (DOBRE) – це дев’ятирічна програма, що виконується Глобал Ком’юнітіз (GlobalCommunities) та фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Програма DOBRE тісно співпрацює зі 100 територіальними громадами (ТГ) у десяти областях України, щоб допомогти їм реалізувати переваги та справитися із викликами, які приносить децентралізація. Програма DOBRE надає технічну та матеріальну підтримку ТГ задля допомоги їм здійснювати урядування відкрито та підзвітно; відповідати на потреби громадян; підтримувати активну залученість громадян до прийняття рішень та вироблення політик. Підтримка з боку Програми DOBRE враховує низку секторів: стратегічне планування; просторове планування; фінансове управління; надання муніципальних послуг; місцевий економічний розвиток; зміцнення спроможності органів місцевого самоврядування; практики доброго урядування; а також гендерно орієнтовані та молодіжні політики.

Упродовж 2022-2025 років Програма DOBRE співпрацюватиме напряму із щонайменше з 60 ТГ України, аби допомогти їм подолати наслідки війни, відновити та відбудувати, і продовжувати їхню траєкторію позитивного та сталого розвитку. Партнерами Глобал Ком’юнітіз у консорціумі виконавців Програми DOBRE є Український кризовий медіа-центр (УКМЦ), Фонд розвитку місцевої демократії ім. ЄжиРегульського (FSLD/FRDL), та Малопольська школа публічної адміністрації при Краківському університеті економіки (MSAP/UEK), Польща.