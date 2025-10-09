Як шахраї використовують «Tinder» для крадіжок: тернополянка втратила значну суму

Поліція розслідує випадок шахрайства, в якому 31-річна жителька села Гаї-Шевченківські на Тернопільщині втратила значну суму грошей через популярний застосунок для знайомств «Tinder».

Жінка звернулася до поліції після того, як познайомилася з чоловіком в онлайн-додатку. Під час спілкування цей новий знайомий запропонував їй заробити, допомагаючи вивести кошти з криптовалюти за певний відсоток. Однак для цього він попросив у жінки доступ до її банківських карток. Довірившись співрозмовнику, потерпіла надала йому необхідні дані своїх карток у двох різних банках.

Через кілька днів з її рахунків було знято близько 160 тисяч гривень. Зловмисник, ймовірно, використав ці дані для незаконних транзакцій. Заявниця одразу звернулася до поліції, і наразі слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України — шахрайство. Оперативно-розшукові заходи тривають, аби встановити особу зловмисника.

Поради від поліції: як уникнути шахрайства

Правоохоронці наголошують на важливості дотримання обережності при використанні онлайн-платформ для знайомств. Вони застерігають не передавати дані своїх банківських карток, CVV-коди чи паролі стороннім особам, навіть якщо вони здаються надійними та переконливими співрозмовниками. Шахраї часто створюють фальшиві профілі у соцмережах та додатках, щоб увійти в довіру до потенційних жертв.

Не ставайте жертвами шахраїв!

Поліція звертається до громадян з проханням бути обережними та не довіряти незнайомим особам, навіть якщо вони виглядають на перший погляд щирими. У разі виявлення шахрайських дій або якщо ви стали жертвою злочину, негайно звертайтесь до правоохоронних органів за номером 102.

Шахрайство в інтернеті є актуальною проблемою, і кожен може стати його жертвою, якщо не виявить достатньої пильності при спілкуванні в онлайн-середовищі.