Яка подія свідчить про активну життєву позицію молоді ТНЕУ

Тринадцятого вересня 2017 року представники студентського самоврядування ТНЕУ, профспілкові лідери, студентський актив зустрілися з працівниками Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області з метою обговорення проекту Міністерства юстиції України «Я маю право!»., – повідомляє прес-служба навчального закладу.

Тернопільський національний економічний університет став першим у Тернополі, де відбулася презентація й обговорення головних положень проекту, що свідчить про активну життєву позицію молоді ТНЕУ.

Модератором зустрічі виступив голова Первинної профспілкової організації студентів ТНЕУ Антон Михайлович Шевчук, який привітав присутніх й представив гостей:

· Вовк Тетяна Василівна – в.о. начальника Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області;

· Хічій Андрій Миронович – заступник начальника управління з питань державної виконавчої служби – начальник Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області;

· Дяченко Ольга Василівна – заступник начальника управління з питань державної реєстрації – начальник Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області;

· Гуль Ольга Яремівна – начальник відділу державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області;

· Марцинкевич Василь Іванович – заступник начальника Управління державної реєстрації – начальник відділу державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області;

· Марщівська Наталія Миколаївна – начальник відділу з питань нотаріату Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області;

· Шпит Ірина Павлівна – завідувач сектору судової роботи та міжнародного співробітництва Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області;

· Подедворний Андрій Степанович – головний спеціаліст з питань запобігання корупції Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області.

«Сьогодні ми матимемо нагоду більше дізнатися про проект «Я маю право!». Працівники управління юстиції розкажуть про можливості, які відкриває перед молоддю даний проект. Отож, запрошую усіх до дискусії, активного обговорення, адже матимемо нагоду почути відповіді на усі запитання, які нас цікавитимуть», – зазначив Антон Михайлович Шевчук.

Вовк Тетяна Василівна від імені працівників Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області подякувала за можливість зустрітися з молоддю й розповіла про проект «Я маю право!»: «Даний проект реалізовується Міністерством юстиції України за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) у рамках програми «Нове правосуддя». З 1 вересня 2017 року проект розпочав дію й на території України. Всеукраїнський просвітницький проект має на меті забезпечити жителів області інформацією про права, що гарантовані їм Конституцією і законами, навчити реалізовувати та захищати ці права, протистояти корупції у вищих навчальних закладах, підвищити юридичну грамотність. Адже дуже часто ми не можемо себе захистити чи відстояти свою позицію саме через те, що не знаємо яким чином можемо застосовувати свої права. Сьогодні розглянемо такі три напрями – правосуддя, право власності, протистояння корупції. Також сподіваємося, що на завершення нашої зустрічі буде підписано Меморандум про співпрацю між управлінням юстиції та Університетською радою студентів ТНЕУ. Бажаю усім нам плідної та ефективної роботи».

Приємно, що на зустріч завітав ректор ТНЕУ, доктор економічних наук, професор А. І. Крисоватий, який зазначив, що, усвідомлюючи свої права, ми повинні й чітко усвідомлювати відповідальність. «Не можна безвідповідально брати на себе відповідальність! – наголосив Андрій Ігорович. – Завжди пам’ятайте, що у двох людей можуть бути протилежні погляди на одну ситуацію. Вмійте вислухати свого колегу й поважайте його права так, як відстоюєте свої власні. Радий, що така зустріч сьогодні відбувається саме у стінах ТНЕУ, бажаю Вам ефективної роботи й конструктивного діалогу».

Андрій Миронович Хічій надав молоді інформацію стосовно виконання рішень щодо іноземців, осіб без громадянства та іноземних юридичних осіб. Про права іноземців щодо реєстрації нерухомого майна розповіла Ольга Василівна Дяченко. Активно обговорювали студенти університету питання реєстрації актів цивільного стану з іноземними громадянами – реєстрація шлюбу, реєстрація народження, апостилювання документів, про що розповіла Ольга Яремівна Гуль. Права іноземних громадян на об’єднання окреслив Василь Іванович Марцинкевич. Багато запитань щодо прав іноземних студентів, які навчаються у ТНЕУ, викликала тема «Порядок вчинення нотаріальних дій за участю іноземних громадян», з якою доповідала Наталія Миколаївна Марщівська. Ірина Павлівна Шпит розповіла про практичні аспекти співробітництва державних органів України із компетентними органами іноземних держав під час виконання міжнародних договорів України про правову допомогу та правові відносини у цивільних та кримінальних справах.

Стосовно загальних понять та ознак корупційних правопорушень та правопорушень пов’язаних з корупцією, першочергових дій студентів у разі виявлення корупційного правопорушення у навчальному закладів молодь ТНЕУ мала нагоду дізнатися від Андрія Степановича Подедворного.

Активісти ТНЕУ отримали впевненість, що працівники Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області завжди відкриті до діалогу й готові надати усю необхідну інформацію, яка цікавитиме студентів.

За результатами зустрічі студентського самоврядування й працівників управління юстиції було підписано Меморандум про співпрацю між Головним територіальним управлінням юстиції у Тернопільській області та Університетською радою студентів. Меморандум підписали в.о. начальника Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області Тетяна Василівна Вовк й голова Університетської ради студентів Діана Яхван.

Сторони погодилися зосередити свої зусилля у цьому партнерстві на розробці широкого ряду можливостей обміну знаннями, вміннями та досвідом в усіх сферах діяльності Головного територіального управління юстиції. ТНЕУ здобуватиме подальший практичний досвід і цим самим підвищуватиме свій рівень правової обізнаності з таких блоків питань: права у сфері правосуддя, захист права власності, протистояння корупції у внз.