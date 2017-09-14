Чи били поліцейські тернопільського сироту, – офіційна відповідь правоохоронців

В одній з тернопільських лікарень вже більше місяця у важкому стані перебуває першокурсник Тернопільського педуніверситету Андрій Ж., який розповідає, що його побили правоохоронці. В обласній прокуратурі підтвердили, що місяць тому розпочато кримінальне провадження за фактом побиття сироти-студента. Наразі проводяться першочергові слідчі дії для встановлення осіб, причетних до даного злочину. Тернопільська поліція теж надала коментар щодо даної ситуації:

9 серпня, близько 1:50 години патрульні поліцейські отримали повідомлення, що на вулиці Микулинецькій невідомий чоловік в нетверезому стані поводить себе неадекватно.

Прибувши на виклик, патрульні виявили групу осіб, які мали явні ознаки алкогольного сп’яніння, та сперечалися між собою. Проте, побачивши поліцейських особи заспокоїлися. Конфлікт мирним шляхом був вирішений на місці. Від написання заяв учасники події відмовилися. Після чого, патрульні поліцейські продовжили несення служби.

Наступного дня на спецлінію 102 надійшло повідомлення лікаря університетської лікарні про те, що до лікарні доставлений громадянин з тілесними ушкодженнями, який був учасником описаної події.

По даному факту працівниками патрульної поліції проводиться службове розслідування та перевірку проводить обласна прокуратура.