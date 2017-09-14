Хто програв, б’є однокласницю, – страшні ігри в тернопільській школі (відео)

У понеділок, 11 вересня, після уроку фізкультури хлопець вдарив свою однокласницю. Зі струсом мозку її забрала карета швидкої допомоги.

Як з’ясувалося, бійка сталася через дитячу суперечку. Компанія дітей грала у «пляшечку». Той, хто програв – повинен був виконати завдання – вдарити 12-річнку Тетянку. Таке завдання придумав однокласник дівчинки Олександр. Хлопець програв, відтак йому і довелося виконувати цю умову.

«Моя дитина пішла до школи здоровою, а після уроків її забрала швидка. Однокласник просто підійшов до моєї доньки, вдарив її, посміхнувся і пішов. Вчора він навідався до нас у лікарню, але навіть не вибачився. Він впевнений, що не буде покараний, бо вже неодноразово бив і ображав школярів, але ніхто не скаржився у поліцію», – розповідає мама потерпілої семикласниці Катерина Куницька.

Сьогодні 12-річна Тетяна перебуває у лікарні. Лікарі кажуть, її стан стабільний. За фактом побиття школярки відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 125 ККУ – нанесення легких тілесних ушкоджень.

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