За незаконний гральний бізнес судитимуть організовану групу з 5 осіб у Тернополі

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо 5 осіб, обвинувачених в незаконній діяльності з організації та проведення азартних ігор (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України).

За даними слідства, у різних мікрорайонах Тернополя жителька обласного центру облаштувала три ігрові заклади, у яких відвідувачі мали доступ до азартних ігор через інтернет. До незаконної діяльності організаторка залучила ще 4 осіб, що працювали адміністраторами закладів, отримували та обліковували гроші від клієнтів і надавали їм паролі доступу до ігор.

Під час санкціонованих судом обшуків, правоохоронці вилучили понад 100 системних блоків та інше комп’ютерне обладнання, що використовувалось у протиправній діяльності. Суд наклав арешт на це майно.

Завершено розслідування, що здійснювали слідчі СУ ГУНП в області.