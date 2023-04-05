У Тернополі запровадили зміни для пасажирів-пільговиків у громадському транспорті

5 квітня на черговому засіданні виконавчого комітету міської ради внесено зміни до рішення виконавчого комітету від 21.09.2017 №686 «Про затвердження Правил користування міським пасажирським транспортом (тролейбусом, автобусом) у місті Тернополі».

Так, пасажир, який має електронний квиток, пристрій із технологією NFC чи безконтактну банківську картку, зайшовши у транспортний засіб, зобов’язаний здійснити валідацію самостійно або надати свій електронний квиток, безконтактну банківську картку уповноваженій особі перевізника для реєстрації/оплати проїзду, при оплаті проїзду.

Протягом терміну дії послуги «Єдиний квиток», при пересадці на інший транспортний засіб, у випадку використання пільгової картки, разового квитка, безконтактної банківської картки чи пристрою із технологією NFC, пасажир пред’являє водієві/кондуктору разовий квиток або паперовий квиток надрукований внаслідок валідації зазначених засобів оплати/фіксації проїзду та продовжує поїздку без повторної валідації.