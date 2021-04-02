Жителі села на Тернопільщині протестують проти передачі пасовиська

Майже півсотні жителів Деренівки Теребовлянської громади прийшли під сільську раду через пасовисько, яке, за словами старости села Марії Лучки, без відома селян передали обласному лісгоспу. Головний лісничий області Тарас Криса каже, ці землі лісгоспу передалидля насадження лісу.

Марія Вербовецька живе в Деренівці. Каже, тримає корову. Окрім неї, розповідає, худобу в селі мають 30 жителів:

“Зараз пандемія, люди не мають роботи, не мають як виживати, вони собі куплять якусь корову, телятко, а там буде теличка, буде сир, сметана, молоко і масло. Якщо то було пасовисько, то згідно закону з ним не мають відбуватися ніякі дії: ні приватизувати, ні переорювати. Значить, хтось змінив цільове призначення землі. Наскільки нам відомо, без громади, без рішення зборів, це не має права відбуватися”.

Суспільне Тернопіль Марія Вербовецька

Люся Дербач каже, щоб дізнатися, чому забрали пасовище, зверталися до Теребовлянської міськради:

“Моїй мамі вже 83 роки, каже, споконвіків та гора людська, пам’ятає дід-прадід. Мми звернулися в міську раду, нам дали відповідь, що земля не придатна для випасання корів, що худоби в селі нема і там худоба не випасається. Я маю список, скільки в нас є худоби. Серце обливається кров’ю. Хто так робить проти нас?”

Суспільне Тернопіль Люся Дербач

Ольга Сольник живе біля пасовиська. Жінка розповідає, в селі є ще одне пасовище, до нього йти 2 кілометри:

“Я живу в протилежній стороні села. Але кажуть, що тут можна пасти з тої сторони. То мені з тої сторони треба корову гнати аж туди. Та мені вже 70, а не 20, що я можу ту корову хтозна куди гнати”.

Суспільне Тернопіль Ольга Сольник

Староста Деренівки Марія Лучка розповіла, ділянку, на якій випасають корів, вивели за межі населеного пункту та змінили її цільове призначення. Коли і на якій підставі, каже, з’ясувати не можуть:

“Ми зверталися в Теребовлянський геокадастр, який дав відповідь, що згідно довідки 6 ЗЕМ – це землі з малим трав’яним покровом. Тернопільський Держгеокадастр теж аргументував, що це землі з малим трав’яним покровом. Але, виходячи з останньої нормативно-грошової оцінки, яка була зроблена в 2013 році, це земля була сільськогосподарського призначення, половина була призначена для пасовищ”.

Суспільне Тернопіль Марія Лучка

Головний лісничий області Тарас Криса розповів, землю під пасовищем лісгоспу погодила Теребовлянська громада:

“Вона дала дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Це 2019 рік, 13 гектарів за рахунок земель пасовища”.

Суспільне Тернопіль Тарас Криса

Коли землю під пасовищем вивели за межі населеного пункту і передали лісництву не пригадують ні колишня староста села Деренівка Галина Куцло, ні депутат Мирослав Грицишин, який представляв інтереси місцевої громади в Теребовлянській міській раді.

Щоб дізнатися, коли змінили межі села, кореспонденти Суспільного звернулися до заступника начальника Теребовлянського відділу Держгеокадастру Андрія Гарасюка. Він показав карту із проєкту землеустрою меж території Довгенської сільської ради, до якої раніше належала Деренівка.

“Земельна ділянка, яка виділяється під лісництво, знаходиться поза межами населеного пункту. Проєкт розроблений в 1991 році. Після цього новіших проєктів не розроблялося”, – розповів Гарасюк.

Суспільне Тернопіль Андрій Гарасюк

Житель Деренівки Михайло Гоц каже, якщо пасовище не повернуть людям, будуть знову протестувати:

“Якщо нам гору не віддадуть, будемо перекривати дорогу. Дорога, міжнародна траса М-19. Будемо звертатися в інші інстанції і добиватися, щоб її повернули в межі села”.

Суспільне Тернопіль Михайло Гоц