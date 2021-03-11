Антикорупційний суд зобов’язав НАБУ розслідувати можливі зловживання мера Тернополя Надала

Можливі зловживання мера Тернополя Сергія Надала розслідувати Національне антикорупційне бюро зобов’язав Вищий антикорупційний суд.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

2 лютого позивач звернувся до НАБУ із заявою про вчинення міським головою Тернопільської міської ради кримінальних правопорушень, передбачених ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), 211 (видання нормативно-правових актів, що зменшують надходження бюджету або збільшує витрати бюджету всупереч закону), 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу.

Але бюро не внесло відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Так, позивач просив суд зобов’язати НАБУ внести відомості в ЄРДР і почати досудове розслідування.

Позивач заявив, що Надал після проведення аукціону з права на оренду об’єкта комунальної власності для розміщення приватного навчально-виховного закладу і надання нерухомого майна в оренду ТОВ “ПАКО ЛТД” змінив цільове призначення нерухомого майна на “для розміщення центру реабілітації”, чим спричинив багатомільйонні збитки територіальної громади Тернополя.

Він вважає, що якби цільове призначення на початку аукціону було інше, охочих взяти в оренду було б набагато більше, і відповідно, значно зросла б ціна оренди.

При цьому, з його слів, за результатами торгів вартість початкової запропонованої ціни оренди майже не зросла (з 27 272,50 гривень до 30 000 гривень).

Так, суд зобов’язав уповноважену посадову особу НАБУ внести до ЄРДР відомості про кримінальне правопорушення за заявою позивача “про підозру у вчиненні злочину”.

Нагадаємо, в 2019 році НАБУ відмовилося відкрити кримінальне провадження щодо Надала і чиновників місцевої поліції за фактом можливого скоєння ряду злочинів.

Спочатку в Тернополі заявили, що не мають наміру посилювати карантинні обмеження з 8 січня, але Надал повідомив, що не виключає посилення карантинних обмежень в місті в разі зростання кількості хворих на коронавірусну інфекцію.

Поліція почала масово штрафувати підприємців за невиконання вимог посиленого карантину, попри рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій не посилювати карантинні заходи з 8 січня.

Незабаром мер Тернополя погодився, щоб місто дотримувалося карантину.