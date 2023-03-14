Борщівські рятувальники ліквідували дві пожежі

13.03.2023 року о 11:28 год. виникла пожежа житлової будівлі в с. Панівці Мельниця-Подільської ТГ Чортківського району. Вогнем знищено перекриття будівлі площею 10 м. кв. та пошкоджено речі домашнього вжитку.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

Пожежу ліквідовано місцевою пожежною командою с. Мельниця-Подільська.

Під час гасіння врятовано 1 будівлю.

13.03.2023 року о 12:23 год. виникла пожежа гаражу в м. Борщів, Чортківського району. Вогнем знищено квадроцикл, диванні матраци та речі домашнього вжитку. Пошкоджено автопричіп, електрогенератор та покриття площею 1 м. кв.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

Пожежу ліквідовано черговим караулом 8 державної пожежно-рятувальної частини 4 державного пожежно-рятувального загону Головного управління.

Під час гасіння врятовано 1 будівлю.