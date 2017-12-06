Сергій Надал далі “робить нерви” тернопільським мамам. Резолюція об’єднання “Мами Тернопілля за справедливість»

Сьогодні представники «Автомайдану» разом з батьками дітей без тернопільської прописки хотіли потрапити на нараду, де вирішувалося питання щодо оплати за садочки. На захід потрапити не вдалося, тому батьки висловили своє обурення. Резолюцію наводимо нижче.

Резолюція об’єднання “Мами Тернопілля за справедливість»

6 грудня відбулася нарада за участю представників Тернопільської міської та районної рад, райдержадміністрації та голів ОТГ Тернопільського району. На сесії міської ради, що відбулася 1 грудня, С.Надал пообіцяв запросити до участі у нараді депутатів та громадськість, натомість час та місце проведення заходу ретельно приховувалися. Нам у буквальному сенсі довелося спостерігати за приміщенням міськради, аби з’ясувати, коли з’являться усі дійові особи. Проте і це нам не допомогло, всупереч обіцянці міського голови та статті 4.1 Статуту територіальної громади міста Тернополя охорона міської ради не пропустила нас, щоб ми могли висловити свою думку та дізнатися результат переговорів. Недотримання обіцянок – не найкращий спосіб вести діалог, тому ми готуємося прийти на наступну сесію міської ради. Сподіваємося, що С. Надалу та депутатам ТМР вистачить мудрості прибрати з рішення міськради, яке є дискримінаційним і суперечить Конституції та Законам України, п. 4, яким оплату покладають саме на нас, якщо можновладці не зможуть між собою домовитися.

На сесії ми неодноразово чули і від депутатів і від мера, що батьки не повинні платити за садочки із своїх кишень, залишилося тільки відобразити це в голосуванні за відповідний проект рішення.

Ми не бажаємо бути заручниками політичних ігор. Вимагаємо не маніпулювати нами та нашими дітьми і працювати на користь громади.