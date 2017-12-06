Тернопільський депутат-священик звинуватив охоронну фірму у побитті людей

Депутат-священник Володимир Грина звинуватив охоронну фірму у побитті людей. Свідком цього став він сьогодні ввечері біля магазину Молодіжний, що на вулиці 15 квітня, на Алясці. Про це депутат пише у мережі Фейсбук.

За його словами охорона “Ощадбанку” побила чоловіка, який прийшов за пенсією. Побили так, що потерпілого забрала швидка, щоб накласти шви на обличчі. Також охоронці говорили російською мовою і на зауваження людей обізвали їх “бидлом”.

Бачу біля відділення Ощадбанку стоїть натовп людей і двоє охоронців Ощаду “метелять” чоловіка. Так як це поруч біля входу до магазину, зібралося багато люду, які почали кричати до охоронців: за що б’єте чоловіка? На що один із охоронців на російській мові відказав: – ето не ваше дело. Піднявся шум серед людей, охоронці перестали бити чоловіка. Один із натовпу звернув увагу на грубу російську мову охоронця. За що охоронець обізвав усіх націоналістами і бидлом, а він “будет базарить так как ему удобно”. Люди викликали поліцію, приїхала швидка. Охоронці розказували поліції, що вивели з банку чоловіка (потерпілого) який прийшов за пенсією, бо чоловік кричав біля каси, чому не має його пенсії. За це охорона його і вивела на двір. Охоронці запевняли поліцію, що нікого не били, чоловік просто впав вже на вулиці і вдарився тут обличчям до бетонної підлоги. Потерпілий запевняв поліцію, що йому тричі вдарили в обличчя кулаком, люди теж підтверджували це і казали, що його били в живіт. Потерпілого забрала швидка, щоб накласти шви на лиці, усе лице його було у крові. Охоронець, який на російській мові називав людей націоналістами і бидлом, як вияснилося із посвідчення, яке він показав поліції, називається Клименко Сергій Олексійович, і працює у службі охорони у фірмі “Максимум”. П.С. Прикро є те, коли наші діти вмирають на війні на Донбасі, у них дома, у їхньому місті, людей обзивають націоналістами і бидлом…