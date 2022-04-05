«Ми ніколи не пробачимо цим варварам жахіть, які пережили Буча, Гостомель, Ірпінь», – Михайло Головко (відео)

Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко подякував захисникам, які боронять Україну, зокрема й Тернопіль.

Також він підкреслив, що українці ніколи не пробачать путінським терористам звірств, які вони вчинили на святій Українській землі.

– Дякуємо нашим силам ППО та всім військовослужбовцям Збройних Сил України, теробороні й добровольцям, які ефективно працюють та захищають небо над Україною і кожного українця! Днями в Тернопіль «прилетіло», але це могло статися у будь-який момент. Дякувати Богу, що ніхто не постраждав. Зберігаємо спокій і віримо нашим захисникам, – зазначив Михайло Головко.

Також голова облради розповів, що днями побував у Києві.

– Тільки повернувся зі столиці, де відвідав багатьох наших тернопільських воїнів. У всіх — високий бойовий дух! Наші хлопці та дівчата вірять у Перемогу України! А ми віримо нашим Захисникам! Вони дякують усім краянам, які передають амуніцію, смаколики, – каже Михайло Головко. – Звільнено Бучу, Ірпінь, Гостомель, які перебували в окупації. Це жахіття ми ніколи не забудемо! Ми ніколи не пробачимо цим мародерам, злочинцям терористам, які вбивали дітей, ґвалтували жінок.