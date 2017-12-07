Такої інсталяції ще ніде немає, – у Тернополі відкрили нестандартну Студію Бойової слави (фото)

6 грудня, у День збройних Сил Україїни в тернопільській окремій артилерійскій бригаді відбулось довгоочікуване дійство, відкриття Студії Бойової слави. В залі представлені інсталяції, які виготовляли група під керівництвом дизайнера Ольги Шаварської. Аналогів як запевняє координатор цього проекту начальник клубу військової частини А3215 Юлія Шкугра в Збройних силах України поки що немає, адже подібний і водночас нестандартний підхід до історії військової частини та її здобутків, пам’яті загиблих військовослужбовців, які назавжди викарбовані у світлинах – аналогів немає, – повідомляє прес-служба 44 окремої артилерійської бригади.

Ідею задуму підтримав командир Тернопільської окремої артилерійської бригади полковник Сергій Баранов, а група разом з дизайнером працювали більше місяця на віддачу.

Перші відвідувачі, які стали очевидцями під час урочистого відкриття були в захопленні, за їх словами враження від побаченого переповнюють емоції. В інсталяції проекту за основу бере вибух з переплетених ниток, метраж в сукупності яких сягає близько 20 кілометрів. У ньому переплетені як світлини з життя військових так і світло, яке пробивається крізь тінь. Карта України на яку було витрачено близько восьми тисяч саморізів серед інших експонатів студії. Також є малюнки дітей, які тривалий час живили солдат на війні, пам’ятник українському воїну АТО, бойові трофеї та атрибутика військових.