Нацбанк України увів в обіг оновлену банкноту

З сьогоднішнього дня, 25 лютого, Національний банк України вводить в обіг оновлені банкноти номіналом 200 грн.

Банкнота має посилений захист: покращені рельєфності елементів друку, зокрема ділянки для людей з порушеннями зору, а також змінений і вдосконалений ультрафіолетовий та інфрачервоний захист.

За дизайном вона наслідує нові сучасні банкноти номіналом 20, 50, 100, 500 та 1000 гривень. На банкноті нового зразка номіналом 200 гривень збережено основні зображення банкноти зразка 2007 року. Зокрема, на лицьовому боці розміщено портрет Лесі Українки, а на зворотному боці — зображення будівлі В`їзної вежі Луцького замку. Портрет Лесі Українки переміщено у центр банкноти (раніше був з правого боку). Розмір нової банкноти не змінився — 75×148 мм. Переважаючий колір банкноти — світло-рожевий.

Новими банкнотами Національний банк заміщуватиме зношені та пошкоджені 200-гривневі банкноти зразка 2007 року. Поступово в обігу ставатиме більше нових 200-гривневих банкнот через заміну зношених.

Про це повідомляють на сайті НБУ.