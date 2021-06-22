У Тернополі завершився 8-ий «Мистецький фестиваль «Ї»

Презентації нових книг, зустрічі з кумирами, цікаві розмови, сучасна поезія та незвична музика. У Тернополі завершився 8-й «Мистецький фестиваль «Ї».

5-й день фестивалю традиційно розпочали з літературних презентацій. Першим презентував своє творіння Максим Беспалов. Книга «Все, що ви знаєте про Ірландію – правда, але…» розповідає про далеку та прекрасну країну, її історію, традиції, культуру. Окрім цього, автор поділився деталями свої подорожей туди та розповів цікаві історії.

– Ірландія це достатньо розвинута держава і я пишу про те, що це за держава і як саме вона стала успішною. У передмові цієї книжки я пишу, що: «Ірландія – це країна, якій вдалося». І тут я багато порівнюю з Україною, бо у нас з Ірландією подібна історія та культура. Так, у нас є багато спільного, але й є багато того, що нас відрізняє, – розповів Максим Беспалов.

Здивували новим проєктом і журналістка Тетяна Терен і письменник Тарас Прохасько. Тетяна Терен – авторка книги «Сотворіння світу. Сім днів із Тарасом Прохаськом» про життя і творчість письменника з його розповідей. Сім днів спілкування, 40 годин запису та рік розшифровування, саме стільки часу знадобилося аби книга побачила світ.

– Я люблю говорити більше, аніж писати, тому прийняв таку ідею – це наче наговорити книгу, – прокоментував письменник.

Тетяна Терен розповіла, що вона цінує у роботі етапність, а Тарас Прохасько – вміло імпровізує. Із такого поєднання структури та спонтанності власне складається книга «Сотворіння світу».

Не обійшлось і без авантюри. Богдан Коломійчук провів презентацію своїх нових книг «Експрес до Галіції» та «Готель Велика Прусія».

– Є переконання, що жанр детективу вбив постмодерн. Детективісти – люди, які вміють конструювати логічний розвиток сюжету, вони намагаються написати щось вартісне, щось об’ємне, щось поза жанрами, поза сюжетом, – зазначив автор.

Уже традиційно Макс Кідрук приїжджає на фестиваль і дивує відвідувачів цікавими розмовами та прев’ю книг. Рівненський письменник провів прев’ю нової запланованої серії книг “Нові Темні Віки”, яка обіцяє історію про світ, який оговтується після пандемії. Хоча задум в автора з’явився задовго до коронавірусного поширення, якого, за його словами, не можна було уникнути.

– Події розпочинаються у 2041 році. Я описуватиму колонізацію на Марс, екологічні та політичні проблеми Землі цього часу. Не вважаю твір фантастикою, але він включатиме опис технологій, які насправді можуть бути доступними через 150-200 років, – розповів Макс Кідрук.

Побачити книгу можна буде вже на наступному фестивалі «Ї».

І поки всі писали великі романи, Андрій Любка написав малий. Автор традиційно завітав у Тернопіль на фестиваль «Ї».

– Я написав веселий роман, щоб позбутися тривоги, я написав те, що хотів написати все життя. Це книжка стьоб, тут немає жодного серйозного слова, але передусім, це стьоб із української літератури, в тому числі, і сучасної, і як би це не звучало. Це і стьоб із українських читачів, які весь час вимагають чогось від авторів і питають: Де наш великий роман? – прокоментував автор.

Завершував літературну програму 8-го фестивалю «Ї» Юрій Андрухович з книгою «Радіо Ніч», яка розповідає історію музиканта Йосефа Роцького. Автор розповів про написання книги, характер героя, його душевний стан та непросте життя.

– В останні тижні минулого року з’явився мій новий роман, який називається «Радіо Ніч». Писав я його два роки. В центрі роману музикант із дуже непростою долею. Це роман про любов, і не тільки про любов до музики, і про любов між чоловіком і його супутницею, – поділився письменник.

Фестиваль «Ї» не забуває і про молодих авторів та дає можливість виступити на одній сцені із відомими письменниками сучасної української літератури. Твори переможців літературної молодіжної сцени увійшли в антологію фестивалю. Кошти з продажів антології будуть передані на лікування малого тернополянина Максима Антонишина, якому встановили діагноз СМА — спинально м’язова атрофія. Фестиваль Ї долучився фінансово та інформаційно до допомоги молодій сім’ї.

Урізноманітнювали програму та літературні виступи за допомогою музики. На сцені драмтеатру виступив львівський гурт «Тріо Мар’яничі» грація та вокал солістки гурту, поетеси, співзасновниці «Видавництво Старого Лева» Мар’яни Савки не залишила нікого байдужим.

Хедлайнерами 8-го фестивалю «Ї» став гурт «Kalush».

Співорганізатором фестивалю є Тернопільська міська рада.

8-ий «Мистецький фестиваль «Ї» тривав 5 днів та зібрав у Тернополі понад 30 відомих сучасних письменників, режисерів, 8 музичних гуртів та кілька сотень відвідувачів.

Фестиваль «Ї» вкотре доводить, що тут всі свої.