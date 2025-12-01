Більше сорока років життя присвятила вихованню молодих музикантів, – віддійшла у вічність тернопільська викладачка Наталія Залюбовська

30 листопада 2025 року відійшла у вічність Залюбовська Наталія Іванівна, викладачка Тернопільської музичної школа №1 ім. В. Барвінського, повідомляють у навчальному закладі.

Наталя Іванівна працювала в нашій школі з 1971 по 2007 рік викладачем по класу баяна і акордеону. Більше сорока років свого життя вона присвятила вихованню молодих музикантів, щедро ділилася з ними знаннями, терпінням і любов’ю до музики. Вона була не просто педагогом — для багатьох учнів і колег стала наставницею, другом, джерелом натхнення.

Її уроки, турбота, увага до кожної дитини — залишили глибокий слід у серцях тих, хто мав щастя бути її учнем чи працювати поруч. Наталя Іванівна допомагала розкривати таланти, виховувала смак і любов до музичного мистецтва, підтримувала у важкі часи, вірила в молодь і дарувала надію.

Наталія Залюбовська мала ще і неабиякий поетичний талант: писала сценарії до свят і концертів та чудові вітання ювілярам нашої школи. Це завжди було з гумором, дотепно і незабутньо.

У цей скорботний час ми висловлюємо щирі співчуття її рідним і близьким. Нехай світла пам’ять про Наталію Іванівну живе в наших серцях, а її добрі справи продовжують жити в музиці, талантові й любові до прекрасного.

Світла пам’ять…