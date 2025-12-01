У Тернополі затримали чоловіка, який отримав 6 000 доларів за вплив на ЗСУ

Тернополянина судитимуть за отримання неправомірної вигоди в розмірі 6 000 доларів США за вплив на посадовців ЗСУ, щоб вивести військовослужбовця з навчального центру без належного дозволу. Обвинувачення висунуте відповідно до ч. 2 ст. 369-2 КК України.

За даними слідства, чоловік, дізнавшись через знайому, що її друг перебуває у навчальному центрі ЗСУ, запропонував забрати його звідти, обіцяючи використати свої зв’язки для безперешкодного залишення території без правових підстав. Вартість його послуг становила 12 000 доларів США. Однак, при отриманні частини грошей — 6 000 доларів, його затримали правоохоронці.

Розслідування проводили слідчі ГУНП у Тернопільській області за підтримки військової контррозвідки СБУ та Управління стратегічних розслідувань.