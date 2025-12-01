Затримано чоловіка, який організував наркопритон і продавав психотропи в Тернопільському районі

46-річний житель одного з сіл Тернопільського району організував наркопритон у своєму будинку та незаконно збував психотропні речовини. Чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Протиправну діяльність підозрюваного викрили оперативники карного розшуку разом зі слідчими відділу поліції №2 Тернопільського райуправління поліції. Під час досудового розслідування було встановлено, що він облаштував у себе місце для вживання наркотиків, надаючи його як знайомим, так і стороннім особам. Крім того, чоловік здійснював незаконний збут психотропної речовини PVP, що було підтверджено експертизою.

Підозрюваний вже мав судимість за майнові злочини. У ході санкціонованого обшуку за місцем його проживання правоохоронці вилучили матеріали, що підтверджують його протиправну діяльність.

Слідчі повідомили чоловікові про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 317 (організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ч. 2 ст. 307 (незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин) Кримінального кодексу України.

Питання про обрання запобіжного заходу наразі вирішується. Досудове розслідування триває.