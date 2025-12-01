Страшна ДТП на Тернопільщині: автомобіль врізався в мотоцикл, загинув 15-річний хлопець

У неділю, 30 листопада, близько 19:16 на автодорозі “Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече” сталася трагічна дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загинув 15-річний хлопець.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група та слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту ГУНП в Тернопільській області. За попередньою інформацією, водій автомобіля KIA Ceed, житель Рівного 1986 року народження, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з мотоциклом Lifan. Мототранспортом керував учень 9 класу. Унаслідок зіткнення 15-річний водій мотоцикла загинув на місці події.



Водія автомобіля правоохоронці затримали відповідно до статті 208 КПК України. Йому інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (стаття 286 частина 2 Кримінального кодексу України).



Поліція закликає батьків бути максимально відповідальними щодо безпеки своїх дітей. Щороку в області фіксують випадки, коли неповнолітні, не маючи водійських навичок, належного досвіду та права керування, сідають за кермо мотоциклів, скутерів чи квадроциклів.



Це часто закінчується трагедіями. Пам’ятайте – мотоцикл – це не іграшка і навіть одна помилка може стати фатальною.



Правоохоронці наголошують, що дітям до 16 років заборонено керувати мотоциклами, а батьки, які купують неповнолітнім мототранспорт, беруть на себе відповідальність за їхнє життя.



Дбайливе ставлення, контроль та відповідальність батьків можуть зберегти найцінніше – життя їхніх дітей.





