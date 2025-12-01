13-річна школярка з Тернополя здобула першу премію на міжнародному конкурсі «Мистецькі барви»

У Києві відбувся ІІ Міжнародний двотуровий фестиваль-конкурс мистецтв «Мистецькі барви», що проходив під патронатом Міністерства культури та стратегічних комунікацій. Цьогоріч у конкурсі взяли участь юні митці з різних регіонів України та інших країн.

Лауреатом І премії у номінації «декоративне мистецтво» (ІІІ вікова категорія, 13-15 років) стала Марта Мороз – учениця Тернопільської художньої школи імені Михайла Бойчука. На конкурсі вона представила роботу «Лялька. Подоляночка» та бісерний рушник.

Марта Мороз навчається у 3 класі відділу «Художнє оздоблення текстилю» (класна керівниця – Алла Іванівна Твердинюк).