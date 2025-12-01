Нещасливі вихідні: смертельна аварія та кілька пожеж на Тернопільщині

Протягом вихідних, з 29 листопада по 1 грудня, підрозділи ДСНС Тернопільщини працювали в посиленому режимі. Рятувальники ліквідували 3 пожежі, врятували 2 будівлі та тричі залучались до ліквідації наслідків ДТП.

29 листопада о 08:16 у селі Нагірянка Чортківського району сталася смертельна ДТП: вантажівка зіткнулася з мікроавтобусом «Mercedes-Benz Sprinter», у результаті чого загинув водій мікроавтобуса. Рятувальники деблокували тіло загиблого та вжили заходів для запобігання пожежі. Того ж дня о 19:46 у Хоросткові сталася ще одна аварія — водій з’їхав у кювет. 30 листопада на Теребовлянщині у селі Кровинка сталося зіткнення двох автівок. У всіх випадках рятувальники забезпечили пожежну безпеку.

29 листопада у Монастириську ліквідували пожежу сміття, а пізніше, о 23:25, у селищі Козлів загорівся житловий будинок. Вогонь пошкодив перекриття та знищив речі на площі 30 кв. м, але рятувальникам вдалося врятувати будівлю. 1 грудня о 05:31 у Великій Березовиці горів приватний будинок, вогонь знищив покриття та перекриття на площі 25 кв. м. Також було врятовано будівлю.

Окрім того, 30 листопада рятувальники з місцевої пожежної команди села Дзвиняча (Кременеччина) надали допомогу водію, відбуксирувавши застряглий автомобіль на польовій дорозі.