«Бучачагрохлібпром» дотримується принципу соціальної відповідальності у своїй роботі

Опади для сільгоспвиробників можуть стати як допомогою, так і проблемою, адже під час осінніх польових робіт, дощі можуть стати причиною забруднення сільських доріг спецтехнікою, що виїжджає з поля.

Але відповідальні підприємці наслідки таких ситуацій завжди ліквідовують. Так сталося у селі Медведівці, що на Бучаччині, де ТзОВ «Бучачагрохлібпром» в найкоротші терміни ліквідували подібну проблему.

Як і в більшості сіл, через Медведівці проходить дорога, обабіч якої розміщені поля. Цілком істотно, що під час польових робіт, на цій дорозі їздить спецтехніка. У деяких випадках ці машини можуть спричиняти незручності місцевим мешканцям, але про їх усунення має дбати підприємець.

– На полях з буряком працювала техніка, вночі пішов дощ і так сталося, що одна із машин витягнула на дорогу багнюку. Це було близько 4 ранку. Але я хочу наголосити, що ми спеціально закупили щітку, яка кріпиться до трактора і зачищає наслідки робіт. До такого прибирання залучаємо і грейдер, і погружчика, і людей. Тобто ми не тікаємо від проблеми, ми її вирішуємо. Так і цього разу: у той же день все було прибрано, – розповідає заступник директора з рослинництва ТзОВ «Бучачагрохлібпром» Тарас Швець.

Через проблему з місцевими мешканцями виникло непорозуміння, проте дирекції в особі Тараса Ярославовича, який особисто контролював роботи, вдалося досягти компромісу. З громадою вийшли на нормальний діалог, домовилися, що техніка їхньою дорогою лише вийде з поля, а поїде іншим шляхом. Окрім того, підприємство закупило два КамАЗи щебеню та висипало їх на виїзд із польової дороги на асфальтовану, щоб подібних ситуацій більше не виникало.

ТзОВ «Бучачагрохлібпром» дорожить своїм іменем чесного агропідприємства. З людьми завжди знаходять спільну мову, громадам допомагають, надають людям робочі місця. Навіть попри безпідставні закиди з боку псевдоактивістів, дирекція господарства своєю роботою і такими ситуаціями показує, що веде справи прозоро і відповідально.

Зі згаданої ситуації дехто вирішив зробити серйозну проблему та винести її у публічну площину, звинувачуючи підприємство. Надавши недостовірні факти, ввели в оману людей, що підприємство не відповідає за свою роботу, що не займалося прибиранням дороги, що на місці не було дирекції. У цих людей господарники цікавляться, як вони підкажуть вирішити питання з копкою та вивезенням ц/б, коли майже кожен день йде дощ? Як виконати зобов’язання перед цукровим заводом, щоденно завозити 2 000 т. ц/б, аби не зупинилася його робота і ТзОВ «Бучачагрохлібпром» не понесло величезних штрафних санкцій? Господарство не зацікавлене у таких додаткових затратах коштів і матеріальних цінностей, проте робить це, аби захистити своє ім’я, аби показати приклад соціально відповідальної роботи.

Для інформації: із початку року підприємство сплатило 35 000 000 грн. платежів та податків до місцевого бюджету, а також виплатило 24 000 000 грн. заробітної плати своїм працівникам, середньомісячна заробітна плата складає більше 9 000 грн. Підприємство також допомагає грошовими та матеріальними ресурсами соціальній сфері, з початку року підприємство виплатило більше 3 000 000 грн. такої допомоги.