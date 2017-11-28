Дорожники Тернопільщини презентували Степану Кубіву свої пропозиції до плану ремонтів у наступному році

Нещодавній візит Першого віце-прем’єр-міністра України – Міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва у Тернопільській області розпочався із зустрічі з місцевими шляховиками та керівництвом ОДА. Керівник Служби автомобільних доріг у Тернопільській області Богдан Юлик прозвітував про ремонт дороги М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська. Також він презентував представнику Кабміну пропозиції до плану дорожніх ремонтно-будівельних робіт у Тернопільській області на 2018 рік.

Серед об’єктів, відремонтувати які пропонує Служба автомобільних доріг у Тернопільській області (на карті відзначені червоним кольором):

5 ділянок траси М-19 Доманове–Ковель-Чернівці-Тереблече;

Увесь обхід Тернополя – дорога Р-41;

Частина траси М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка (від Тернополя до Підволочиська);

2 ділянки траси Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль.

Крім того, Богдан Юлик наголосив на необхідності фінансування будівництва Східного обходу Тернополя (на карті відзначено синім кольором), котрий стане частиною транснаціонального коридору Go highway. Баб більше, нова дорога зменшить потік транзитного транспорту через місто Тернопіль.