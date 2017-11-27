Найбагатші депутати Тернопільської міської ради

До рейтингу найбагатших депутатів Тернопільської міської ради потрапили п’ятеро депутатів, серед них один представник від “радикалів”, два представника від “БПП”, та по-однму представнику від “Свободи” та “Самопомочі.

Хто з депутатів Тернопільської міської ради заощадив найбільше?

Статки Оксани Яциковської, яка представляє “Радикальну партію Олега Ляшка”, згідно декларації за 2016 рік становили майже 8 мільйонів гривень, з цієї суми майже 7 мільйонів це готівкові кошти.

Окрім цього, депутатка вказала 440 тисяч гривень статутного капіталу у підприємстві “Радіо Бонус”, та 2 тисяч гривень капіталу у товаристві з обмеженою відповідальністю “Місто-інфо”. Окрім цього в декларації ще вказано 20 тисяч гривень капіталу у приватному підпримстві “Резон-К”. Богдан Яциковськкий який є чоловіком пані Оксани, та депутатом Білецької сільської ради та директором приватного підприємства “Бенефіт” у якому вніс до статутного капіталу 800 тисяч гривень. Оксана Яциковська не вказала в декларації товариство з обмеженою відповідальністю “Дитячий світ” ЛТД, у якому її чоловік вніс 681 тисячу гривень статутного капіталу, та у якому він є керівником підприємства.

Юрій Смакоуз, який є членом фракції БПП згідно декларації заощадив 2,3 мільйони гривень. Смакоуз є власником корпоративних прав у 12 підприємствах, серед яких ТОВ “Староміщина” , ТОВ “Тернопільське Ремонтно-будівельне управління № 4”, ТОВ “Зборівський цегельний завод”, ТОВ “Компанія Добробут” та інші. Готівкою та на банкіських рахунках у депутата взагальному понад 1,5 мільйонів гривень. Дружина депутата позичила третім особам 600 тисяч гривень. У декларації Смакоуз зазначив 14 транспортних засобів та 65 об’єктів нерухомості.

Ліна Прокопів разом з своїм чоловіком задекларувала більше 2-х мільйонів гривень готівки. У міськраді Прокопів входитьдо комісії з з питань приватизації, продажу та оренди землі.

Ігор Турський, який є представником “Свободи” вказав в декларації майже 2,3 мільйони гривень готівки. У коментарі журналістам депутат розповів, що це кошти які залишилися від продажу бізнесу у 2011 році.

Лідер фракції “Самопоміч” у Тернопільській міській раді Андрій Грицишин, вказав в декларації 1,5 мільйони грошових активів, з них 50 тисяч доларів є позичиними третім особам.

Чесно