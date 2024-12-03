Двох тернополян підозрюють у підпалі за винагороду сільської ради під Тернополем

2 тернополян підозрюють у підпалі за винагороду адмінбудівлі у селі Петриків Тернопільського району

За процесуального керівництва прокурорівТернопільської окружної прокуратури 2 тернополянповідомили про підозру в умисному знищенні чужого майна, вчинене шляхом підпалу у с. Петриків Тернопільського району (ч. 2 ст.194 КК України).

За даними слідства, в ніч з 29 на 30 листопада 2024 року у селі Петриків Тернопільського району горіла адміністративна будівля. У її підпалі підозрюють 2 двадцятирічних юнаків, які живуть в Тернополі на орендованих квартирах. Для вчинення цього злочину їх завербували спецслужби рф через телеграм-канал.Підпал адмінприміщення сільради було їхнім, так званим, тестовим завданням. За його виконання та фіксацію на відео зловмисникам перерахували тисячу доларів на криптогаманець. Підозрювані розбили вікно у приміщенні сільської ради, вилили легкозаймисту рідину та підпалили її. Рятувальники, що приїхали на виклик, ліквідували пожежу.

У підозрюваних вилучено мобільні телефони з детальними інструкціями замовника злочину щодо підпалів адмінбудівлі та ряду об’єктів критичної інфраструктури.

Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Інкримінована стаття КК України передбачає покарання – 10 років позбавлення волі.

Розслідування здійснюють слідчі відділення №1 міста Тернополя ГУНП в області, за оперативного супроводу працівників УСБУ в Тернопільській області .